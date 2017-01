Afrika-Cup: Senegal erster Viertelfinalist - Algerien vor dem Aus

erschienen am 19.01.2017



Der Senegal hat als erste Mannschaft das Viertelfinale des Afrika-Cups in Gabun erreicht. Der Finalist von 2002 bezwang Simbabwe am zweiten Spieltag mit 2:0 (2:0) und sicherte sich mit sechs Punkten vorzeitig den Sieg in Gruppe B.

Sadio Mané vom FC Liverpool (9.) mit seinem zweiten Turniertor und Henri Saivet von AS St. Etienne (13.) brachten den Senegal in Franceville schon in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Zum Auftakt hatten die Westafrikaner Tunesien ebenfalls mit 2:0 bezwungen.

Mitfavorit Algerien muss dagegen nach einem 1:2 (0:0) gegen den Nachbarn Tunesien zittern, das Team um Afrikas Fußballer des Jahres Riyad Mahrez vom englischen Meister Leicester City hat nur einen Punkt auf dem Konto. Gegen den Senegal hilft den "Wüstenfüchsen" am Montag nur ein Sieg, um noch Chancen auf das Viertelfinale zu haben.

Kapitän Aissa Mandi von Betis Sevilla unterlief ein Eigentor (50.), ehe Naim Sliti vom OSC Lille per Foulelfmeter (66.) erhöhte. Das 1:2 durch Sofiane Hanni vom RSC Anderlecht (90.) kam zu spät. Schalkes Nabil Bentaleb stand wie schon beim 2:2 (1:2) zum Auftakt gegen Simbabwe 90 Minuten für den ehemaligen Titelträger Algerien auf dem Platz.