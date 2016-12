Agentur-Umfrage: Ronaldo Europas Sportler des Jahres

erschienen am 26.12.2016



Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist Europas Sportler des Jahres. In einer Umfrage der polnischen Nachrichtenagentur pap unter insgesamt 20 Agenturen des Kontinents, darunter der Sport-Informations-Dienst (SID) und Agence France Press (AFP), verwies der Europameister in Diensten von Champions-League-Gewinner Real Madrid mit 204 Punkten Wimbledonsieger Andy Murray (Großbritannien/180) und Schwimm-Olympiasiegerin Katinka Hosszu (Ungarn/136) auf die Plätze.

Die deutschen Stars standen bei den Experten nicht ganz so hoch im Kurs. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (Wiesbaden) erreichte als bester Deutscher den vierten Rang. Die Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) wurde Sechste.