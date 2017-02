Alaves folgt Barcelona ins spanische Pokalfinale

erschienen am 08.02.2017



Deportivo Alaves ist am 27. Mai der Gegner von Titelverteidiger FC Barcelona im Finale um den spanischen Fußballpokal. Die Basken gewannen am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel gegen den La-Liga-Rivalen Celta Vigo mit 1:0 (0:0) durch das Tor von Edgar Mendez (82.). Das Hinspiel in Galicien war 0:0 ausgegangen.

Meister Barcelona war am Dienstag durch das 1:1 gegen Atlético Madrid (Hinspiel 2:1) ins Endspiel eingezogen. Der Spielort des Finales steht noch nicht fest.