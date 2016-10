Alba Berlin nach Sieg erleichtert: "Das Wichtigste, dieses Spiel zu gewinnen"

erschienen am 23.10.2016



Nach dem Ende der Pleitenserie war die Erleichterung beim ehemaligen Serienmeister Alba Berlin deutlich spürbar. "Nach unseren drei Niederlagen in der Bundesliga standen wir unter Druck - und das habe ich meinen Spielern auch angemerkt", sagte Cheftrainer Ahmet Caki nach dem erlösenden 91:87 (44:39) gegen die verletzungsgeplagte BG Göttingen: "Unter dem genannten Druck war es für uns das Wichtigste, dieses Spiel zu gewinnen. Der Sieg wird uns helfen, positiv an die kommenden Herausforderungen zu gehen."

Und die sind groß, schließlich hatten die Berliner zuletzt einen Negativlauf, beim 58:97 gegen Bayern München setze es sogar ein Debakel. Der Start in die neue Saison ist alles andere als erhofft gelaufen, doch immerhin verhinderte der Hauptstadtklub erst einmal eine weiteres Abrutschen. Dennoch liegt Alba weiter weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück - trotz des Sieges gegen Göttingen.

"Wir haben nicht perfekt gespielt. Am Ende haben wir noch den Kopf aus der Schlinge gezogen", sagte Spielmacher Peyton Siva, der mit seinen 17 Punkten und neun Assists neben Topscorer Elmedin Kikanovic (20) der Sieggarant war.

Die Gründe für den schwachen Start mit drei Siegen und drei Niederlagen sind indes vielfältig. Das neu formierte Team ist noch nicht eingespielt, hat die Philosophie des neuen Coachs noch nicht wie gewünscht umsetzen können. Vor allem in der Defensive gibt es noch viele offene Baustellen. Mit im Schnitt lediglich 29,6 Rebounds ist Alba in dieser Kategorie das schlechteste Team der Liga. "Wir hatten einige Kommunikationsprobleme in der Defensive und haben Göttingen mit unseren Fehlern zu einfachen Punkten kommen lassen", sagte Caki auch nach der Begegnung am Samstag.

Immerhin auf dem europäischen Parkett läuft es bisher. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen kommt es bereits am Mittwoch zum nächsten Duell im EuroCup. Dann empfangen die Berliner den russischen Spitzenklub Chimki Moskau.