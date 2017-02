Alba mit Last-Minute-Niederlage gegen Jena

erschienen am 15.02.2017



Der deutsche Pokalsieger Alba Berlin hat seine Negativserie in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit der nächsten peinlichen Niederlage fortgesetzt. Der frühere Serienmeister unterlag nach einer ganz schwachen Leistung in der zweiten Spielhälfte dem Aufsteiger Science City Jena 73:74 (44:26). Nach der dritten BBL-Niederlage in Folge liegt Alba mit 28:16 Punkten als Fünfter dennoch auf Play-off-Kurs.

Nach zuvor zehn Liga-Siegen in Serie hatten die Berliner zuletzt schon die Spiele bei den Telekom Baskets Bonn (72:95) und gegen Bayern München (56:80) deutlich verloren.

Gegen Jena startete die Mannschaft von Trainer Ahmet Caki vor 7269 Zuschauern höchst überlegen und lag zwischenzeitlich mit 20 Punkten vorn. Nach der Halbzeit gelang den Berlinern jedoch kaum noch etwas. In der letzten Minute glich Jena aus, und 29 Sekunden vor der Schlusssirene verwandelte Marcos Knight einen Freiwurf zur letztlich entscheidenden Führung.