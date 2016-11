Alba muss nach Niederlage weiter zittern

erschienen am 30.11.2016



Pokalsieger Alba Berlin muss nach einer 77:88 (44:44)-Niederlage bei Chimki Moskau weiter um den Einzug in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups bangen. In der Gruppe B hat Alba 3:4 Siege auf dem Konto und braucht in der letzten Begegnung beim litauischen Klub Lietuvos Rytas einen Erfolg, um aus eigener Kraft die Top-16-Runde zu erreichen.

Chimki löste mit dem Sieg das Ticket für die nächste Runde. Die besten vier Teams der vier Fünfergruppen kommen weiter, nur der jeweilige Letzte scheidet aus. Neben Alba und Rytas sind in der Gruppe B noch Bilbao Basket und Baloncesto Fuenlabrada im Rennen.

Bester Werfer der Partie vor 1400 Zuschauern in Moskau war Albas Elmedin Kikanovic mit 22 Punkten. Für die Gastgeber war Markel Brown (19) am erfolgreichsten.