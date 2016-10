Albtraum für Mourinho bei Chelsea-Rückkehr - City, Arsenal und Liverpool gleichauf

erschienen am 23.10.2016



Die Rückkehr von José Mourinho zum FC Chelsea ist für den portugiesischen Star-Coach zum Alptraum geworden. Der dreimalige Meistertrainer der Blues kassierte mit dem englischen Fußballrekordmeister Manchester United am 9. Spieltag der Premier League ein deftiges 0:4 (0:2) bei den Londonern. Höher hatten die Red Devils zuletzt auf den Tag genau fünf Jahre zuvor verloren (1:6 gegen Stadtrivale City).

Derweil behauptete Manchester City auch dank Leroy Sané die Tabellenführung. Der Ex-Schalker lieferte beim mühsamen 1:1 (0:1) gegen den FC Southampton die Vorlage zum Ausgleich durch Kelechi Iheanacho (55.). Nach dem fünften Pflichtspiel in Folge ohne Sieg liegt das Team von Pep Guardiola allerdings nur noch dank der besseren Tordifferenz vor dem FC Arsenal und vor Jürgen Klopps FC Liverpool (alle 20 Punkte). Direkt dahinter folgt Chelsea (19), während United nach dem dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg mit 14 Zählern nur Siebter ist.

Pedro (1.), Gary Cahill (21.), Eden Hazard (62.) und N'Golo Kante (70.) verwandelten die Stamford Bridge in ein Tollhaus und veranlassten die Heimfans zum Gesang "You're not special anymore" ("Du bist nichts Besonderes mehr") an die Adresse des selbsternannten "Special One" Mourinho. "Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht. Individuelle Fehler, für die man bezahlt", sagte Mourinho nach dem Spiel: "Das Verhalten der Zuschauer war in Ordnung, ich habe nichts anderes erwartet."

Mit den Nationalspielern Sané und Ilkay Gündogan in der Startelf tat sich ManCity zunächst schwer, Nathan Redmond (27.) brachte die Gäste nach einem Patzer von Rückkehrer Vincent Kompany sogar in Führung. 50-Millionen-Euro-Mann Sané, der in der Liga erst zum zweiten Mal von Beginn an spielte, leitete mit einem geschickten Flachpass den Ausgleich ein, Gündogan (69.) hatte wenig später das 2:1 auf dem Fuß.

Den Citizens im Nacken sitzen Arsenal und Liverpool. Während die Londoner mit ihren Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi gegen den FC Middlesbrough nur zu einem 0:0 kamen, feierten die von Klopp trainierten Reds beim 2:1 (2:0) gegen West Bromwich Albion ihren sechsten Saisonsieg.

Klopps Mannschaft fehlte am Samstag nur ein Tor, um für eine Nacht die Tabellenführung zu übernehmen. Dennoch zog Klopp ein positives Fazit. "Wir haben 20 Punkte - mehr hätten wir nach diesem Spieltag rein rechnerisch nicht haben können, also ist alles gut für mich", sagte der ehemalige Dortmunder Meistertrainer: "Wir sind im Rennen."

Für Klopps Reds trafen Sadio Mané (20.) und Philippe Coutinho (34.), nur der späte Gegentreffer durch Gareth McAuley (81.) verhinderte den Sprung nach ganz oben. "Das Gegentor ist unglücklich gefallen. Wir standen mit sieben Mann in der Nähe, aber da waren sie im Kopf etwas schneller als wir", sagte Klopp: "Ich habe absolut kein Problem mit dem Gegentor. Generell hätte ich es gerne, dass niemand gegen uns treffen kann, aber wir verteidigen derzeit sehr gut und lassen wenig zu."

Leicester City feierte derweil seinen dritten Sieg im neunten Spiel. Gegen Crystal Palace gewann der Sensationsmeister der Vorsaison 3:1 (1:0). Für Leicester trafen Ahmed Musa (42.), der Ex-Mainzer Shinji Okazaki (63.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Christian Fuchs (80.), bei Palace war Yohan Cabaye (85.) erfolgreich. Mit elf Punkten steht Leicester allerdings nur auf Rang zwölf.

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur kam vier Tage nach dem 0:0 in der Königsklasse bei der Werkself auch beim AFC Bournemouth nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und liegt als Fünfter mit 19 Zählern gleichauf mit Chelsea.