Alexander Zamzow: Die Entscheidung bisher nie bereut

Fußball: Neuer Trainer der Frauenmannschaft des FC Erzgebirge Aue zieht positives Saisonfazit

erschienen am 03.06.2017



Aue Die Frauenfußballmannschaft des FC Erzgebirge Aue beendete die Regionalligasaison wie im Vorjahr auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit Trainer Alexander Zamzow (46), der seit Sommer 2016 im Amt ist, zog Martina Martin ein Resümee.

Freie Presse: Sie haben Ihre erste Saison die Frauenmannschaft betreut. Werden Sie dem Team erhalten bleiben?

Alexander Zamzow: Diese Frage stellt sich nicht. Ich habe meine Entscheidung, die Frauen zu übernehmen, bisher nie bereut. Damit konnte ich mir auch den Wunsch erfüllen, einmal eine Erwachsenenmannschaft zu trainieren. Und die Truppe, die zuvor über zwei Spielertrainerinnen alles managte, war über die Lösung froh. Wir haben gut zusammengefunden, es passt auch menschlich und macht Spaß.

Wie fällt Ihr Saisonfazit insgesamt aus?

Ich denke der sechste Rang ist okay, so hatte ich es mir vorgestellt. Der Platz entspricht unseren aktuellen Möglichkeiten und Bedingungen. Besonders bitter lief es leider im Sachsenpokal, den wir eigentlich gewinnen wollten. Da scheiterten wir bereits im Viertelfinale am späteren Sieger Fortuna Dresden. Es war aber für die Mädels nicht einfach, sich auf ein anderes System einzustellen. Das brauchte seine Zeit.

Können Sie Ihre Spielphilosophie etwas näher beschreiben?

Es geht für mich zuallererst immer darum, attraktiven Fußball zu zeigen. Ballkontrolle, Tempowechsel und schnelles Umkehrspiel sind Grundvoraussetzungen. Zudem haben wir den Libero aufgelöst, die Abwehr auf Vierer- und inzwischen manches Mal auf Dreierkette umgestellt. Auch taktisch war es notwendig, flexibler auf den Gegner zu reagieren.

Wie verlief aus Ihrer Sicht die Umstellung?

Es haben zwar alle Spielerinnen von Beginn an sehr gut mitgezogen, aber es war keineswegs einfach. Wir hatten am Anfang gleich mehrere starke Gegner, und so gab es zunächst eine Negativserie. Nach vier Partien standen drei Niederlagen zu Buche. Da kamen bei mir schon Selbstzweifel auf, so schwierig hatte ich es nicht erwartet.

Was war vor allem ausschlaggebend, dass Sie die Kurve dann doch bekommen haben?

Im Gegensatz zu mir wurden die jungen Damen nicht nervös. Sie blieben optimistisch, auch weil sie anderen Mannschaften besser kannten als ich. Trotzdem merkte ich, dass ich es allein als Coach nicht schaffe. Da kam dann so ein Geistesblitz und ich fragte Bernd Stettinius (Anm. d. Red.: von 1984 bis 1992 Torhüter der Auer Männermannschaft), ob er mich unterstützen würde. Ihn kenne ich schon lange. Er betreute zu jener Zeit die Bambinis und leitete außerdem das Torwarttraining für den Nachwuchs und auch die Frauen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte er zu, für uns ein echter Glücksgriff. Wir beide können uns gut ins Training teilen und während der Spiele auf der Bank austauschen.

Zuvor waren Sie ausschließlich im Nachwuchs tätig. Auf welche Dinge mussten Sie sich neu einstellen?

Mit Erwachsenen geht man natürlich anders um. Sie wollen und sollen mitreden, lassen sich so viel besser überzeugen. Für beide Seiten war es eine Veränderung. Wir haben viele erfahrene Spielerinnen, die es auch gewohnt waren, ohne Trainer zu arbeiten. Diese muss man einfach mit ins Boot holen. Das ist für alle positiv. Das heißt nicht, dass es keine Unstimmigkeiten gab. Aber diese konnten wir meist schnell ausräumen, oft auch die Frauen unter sich.

Ist es problematisch, dass Ihre Tochter zum Team gehört?

Diese Konstellation hatten wir schon in der B-Jugend und sind damit klar gekommen. Antonia ist eine kluge Spielerin und wichtige Stütze, ich behandele sie wie jede andere. Wir können Sportliches und Privates gut trennen. Wenn wir dann zu Hause nach den Spielen etwas Abstand haben, spreche ich sie aber manches Mal an, um eine andere Sichtweite zu bekommen.

Zu Saisonbeginn war die Torhüterposition noch vakant. Wie ergab sich die vergleichsweise schnelle Klärung?

Bei unserem ersten Spiel in Dresden schaute Denise Henkel zu und sprach mich danach an. Sie war vorher schon mal bei uns zum Probetraining. Nun zeigte sie nochmals Interesse - und wurde für uns ein wichtiger Rückhalt. Sie besitzt Zweitligaerfahrungen, was man auf Anhieb spürte. Ebenso war Aline Christen, die vom Landesligisten Dresden-Johannstadt kam, eine echte Verstärkung. Positiv wirkte sich in der Rückrunde aus, dass Anna Eifler - mit zehn Treffern unsere beste Torschützin - nach ihrem Auslandspraktikum wieder dabei war.

Ist ein Aufstieg in die 2. Liga in nächster Zukunft ein Thema?

Nein, dafür fehlen einfach die Voraussetzungen und auch die finanziellen Möglichkeiten. Ohne weitere Verstärkungen ist das nicht möglich. Bei unserem Kader haben wir schon ein großes Einzugsgebiet, wobei die Spielerinnen teilweise mehrmals pro Woche lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Zudem muss alles mit Beruf oder Ausbildung unter einen Hut gebracht werden. Wir können nichts Zusätzliches wie etwa eine Studieineinrichtung bieten. In der Regionalliga wollen wir uns aber weiter etablieren und unser Leistungsvermögen ausbauen.

Sind Neuzugänge in Aussicht?

Bisher noch nicht. Wir setzen auf unseren nach wie vor sehr guten Nachwuchs, zwei, drei talentierte Spielerinnen werden wieder in den Kader der Mannschaft aufrücken. Das hat sich bewährt. Vom aktuellen Stamm hat sich nur Chantal Martin verabschiedet.