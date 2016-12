Alkoholisiert am Steuer eingeschlafen: Arizona Cardinals feuern Floyd

erschienen am 15.12.2016



Die Arizona Cardinals aus der Football-Profiliga NFL haben Wide Receiver Michael Floyd nach dessen Festnahme Anfang der Woche entlassen. Die Polizei hatte Floyd an einer Kreuzung alkoholisiert am Steuer seines Wagens vorgefunden, der 27-Jährige schlief, stand auf der Bremse und der Motor lief.

Floyd verschlief in seinem SUV mindestens zwei Grünphasen und machte auf diese Weise die Ordnungshüter auf sich aufmerksam. Laut Polizeibericht hat der Profi ausgesagt, er sei auf dem Weg zum Flughafen gewesen, um seinen Neffen abzuholen. Erst gab er zu, einen Drink genommen zu haben, später erhöhte er die Angabe auf zwei.

Er änderte seine Geschichte offenbar mehrfach. Einmal behauptete Floyd, auf dem Rückflug mit dem Team vom Spiel in Miami (23:26) Wein getrunken zu haben. Dann wollte er in einem Hotel zum Glas gegriffen haben.