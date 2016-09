Alle Hacker-Angriffe auf Olympische Spiele 2016 abgewehrt

erschienen am 09.09.2016



Alle Hacker-Angriffe auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind offenbar erfolgreich abgewehrt worden. Arbor Networks, der Unternehmensbereich f√ľr Cybersicherheit des US-Unternehmens NetScout, verzeichnete w√§hrend der Spiele die am l√§ngsten andauernden Volumenangriffe mit bis zu 540 Gigabit pro Sekunde. Der Ablauf der Spiele wurde jedoch nicht gest√∂rt.

Ziel der Hacker waren unter anderem die öffentliche Webseiten der Olympischen Spiele und weitere beteiligte Unternehmensnetzwerke. Einige Angriffe begannen bereits Monate vor der Eröffnung der Spiele, nahmen aber während der Wettkämpfe weiter signifikant zu.