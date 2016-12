Alles neu bei Axel: Schlitten, Trainer, Technik, Freundin

Seit acht Jahren stürzt sich Axel Jungk bäuchlings in die Eisrinnen dieser Welt. Doch erst jetzt lernt Deutschlands bester Skeletonpilot die richtige Fahrtechnik.

Von Thomas Scholze

erschienen am 02.12.2016



Chemnitz. "Axel ist ein toller Typ. Und manchmal ein schräger Vogel." Das sagt Bob-Weltmeister Francesco Friedrich über Axel Jungk, den besten deutschen Skeletonpiloten. Und einen der besten der Welt. Mit einer Einzelmedaille aber hat es für den 25 Jahre alten Sachsen bei Großereignissen bislang aber nicht geklappt. Im letzten Winter in Innsbruck fand sich Jungk am Ende auf Platz vier wieder. Da schneite es ausgerechnet vor seinem dritten Lauf besonders heftig. Darüber - und über die trotz grüner Ampel noch in der Eisrinne befindlichen Bahn- arbeiter, ärgerte sich der gebürtige Zschopauer gewaltig, aus der erhofften Aufholjagd wurde nichts.

Die soll es nun in dieser Saison geben. Dafür bastelt er nicht nur wie immer am Schlitten, sondern mit seinem neuen Trainer Wolfram Lösch auch an seiner Technik: "Ich versuche, jetzt mehr mit dem Oberkörper als mit den Knien zu lenken. Das ist zwar schwerer zu kontrollieren, dafür aber schneller. Seit ich vor acht Jahren vom Skispringen zum Skeleton gewechselt bin, habe ich mir die Knietechnik angeeignet. Ich wusste es nicht besser. Nun ist es schwer, die eingeschlagenen Pfade zu verlassen, das zu korrigieren."

Muss er aber, denn andere Parameter sind zum Großteil ausgereizt. Der neue FES-Schlitten ist top, am Start ist Axel im Normalfall einer der Schnellsten. Der Normalfall hat momentan aber auch Pause, denn der Rücken zwickt nach einer komplizierten Verletzung noch immer ein bisschen. "Ich bin nach wie vor gehandicapt, lange nicht da, wo ich hinwill,", sagt der Athlet. "Die Grundschnelligkeit ist zwar da, aber auch am Start fehlen eben noch ein paar Sekundenbruchteile zu meiner Bestform. Es wird eine schwere Saison."

Die steht für fast alle Wintersportler im Zeichen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. Auch für den Erzgebirger: "Das Wichtigste für mich war, mich trotz meiner Probleme wieder für den Weltcup zu qualifizieren. Denn im März finden zum Saisonabschluss die Wettbewerbe auf der kommenden Olympiabahn in Korea statt. Und wer da nicht dabei ist und die Bahn kennenlernt, der braucht 2018 gar nicht anzutreten." Was eine Prognose für die Spiele 2018 angeht, ist Axel Jungk Realist: "Für mich geht es um Bronze. Der Abstand nach ganz vorn ist noch zu groß. Gold und Silber haben der Koreaner Sungbin Yun auf seiner Heimbahn und der Lette Martins Dukurs abonniert. Dahinter streite ich mich mit Alexander Tretjakow, Nikita Tregubow und Tomass Dukurs um den dritten Platz. Der ist möglich. Dafür muss bei mir aber alles passen."

Zum Beispiel auch das Private. Axels neue Liebe heißt Michelle Uhrig, ist eine Berliner Eisschnellläuferin und hat sich in ihrer Sportart gerade erstmals für das deutsche Weltcupteam qualifiziert. Kennengelernt haben sich Michelle und Axel auf der Bundespolizeischule in Bad Endorf, wo beide einen Großteil des Sommers verbrachten. Michelle kann den Freund motivieren, der durchaus zugibt, dass er "ab und an mal einen Tritt in den Hintern braucht", um vorwärtszukommen. Im kommenden Jahr will Axel zurück nach Dresden ziehen. Aktuell wohnt er bei seinem Bruder und dessen Familie in Hohndorf. Zu Hause ist er im Winter aber ohnehin nur selten.

Deutscher Meister ist er schon mal. Der erste Weltcup steht für die Skeleton-Männer morgen in Whistler auf dem Programm. "Das ist die Bahn, die ich am wenigsten von allen mag. Ich hatte dort bisher zwei Rennen, ein Lauf war jeweils eine totale Katastrophe", berichtet Jungk. "Ich versuche, das zu verdrängen und mich mit der Bahn anzufreunden. Das muss ich auch, denn in drei Jahren findet in Whistler die Weltmeisterschaft statt." Die WM in diesem Winter geht im Februar in Sotschi über die Bühne "Eine Anlage, die mir gefällt. Dort macht das Fahren richtig Spaß", sagt Axel Jungk. Nach den Fuhren auf dem Siegerpodest zu stehen, noch viel mehr.