"Alpen-Nowitzki" Pöltl vor NBA-Debüt: "Mache mir keinen großen Kopf"

erschienen am 25.10.2016



Jakob Pöltl (21) kann in dieser Woche Geschichte schreiben und als erster Österreicher in der Basketball-Profiliga NBA auflaufen. "Ich mache mir keinen großen Kopf darüber, ob ich schon im ersten Spiel Minuten bekommen werde", sagte der Rookie der Toronto Raptors vor dem Saisonauftakt gegen die Detroit Pistons.

Der "Alpen-Nowitzki" aus Wien war Ende Juni von den Kanadiern an Nummer neun gedraftet worden. In der Vorbereitung kam der Center im Schnitt auf 13 Spielminuten, 5,6 Punkte und 4,0 Rebounds. "Ich habe in den letzten Wochen Selbstvertrauen sammeln können und gesehen, dass ich bei einer entsprechenden Entwicklung mittelfristig eine gute Rolle in dieser Liga einnehmen kann", so Pöltl.

Sein Debüt in der weltbesten Liga kann der österreichische Nationalspieler kaum noch erwarten: "Die Vorfreude auf Mittwochabend ist riesig, es kommen ja jetzt die ersten richtigen NBA-Spiele."