Alpine-Junioren-WM: DSV verpasst weitere Medaille

erschienen am 13.03.2017



Die deutschen Ski-Rennläufer haben bei den Junioren-Weltmeisterschaften im schwedischen Åre eine weitere Medaille verpasst. Bester Deutscher im Riesenslalom war beim Sieg des bereits in der Kombination erfolgreichen Schweizers Loic Meillard der Garmischer Bastian Meisen auf Rang 14. Am Abend findet als vorletzte Entscheidung der Slalom der Juniorinnen statt, Elisabeth Willibald (Jachenau) ist als Titelverteidigerin am Start.

Die deutsche Mannschaft hat in Åre bislang zwei Bronzemedaillen gewonnen. Die bereits im Weltcup und bei der WM der Senioren in St. Moritz eingesetzte Kira Weidle (Starnberg) belegte im Super-G Rang drei, Georg Hegele (Bergen) in der Kombination.