Alt-Star Malouda zurÃ¼ck nach Indien

Alt-Star Malouda zurück nach Indien

erschienen am 30.08.2016



Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Florent Malouda kehrt für die kommende Saison zu Delhi Dynamos in die Indian Super League (ISL) zurück. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte der 36-Jährige die Mannschaft mit acht Torvorlagen in das Halbfinale der acht Teams umfassenden Liga geführt. Anschließend war er im Januar für ein halbes Jahr an Wadi Degla aus Ägypten verliehen worden.

"Es ist eine andere Mannschaft in diesem Jahr. Ich hoffe, wir können auf dem, was wir im letzten Jahr erreicht haben, aufbauen und den Pokal in dieser Saison in die Höhe stemmen", sagte Malouda.

In Europa spielte der Offensivmann unter anderem für Olympique Lyon und den FC Chelsea, mit dem er im Jahr 2012 in der Allianz Arena gegen Bayern München die Champions League gewann.