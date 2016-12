Altes Lied beim FC Erzgebirge: Viel investiert, wenig erreicht

Aue feiert Weihnachten auf einem Abstiegsplatz, vor allem weil die Spieler trotz bester Chancen das Tor nicht treffen. Für den Trainer keine Frage der Qualität.

Von Thomas Treptow

Aue. Wer Fan des FC Erzgebirge ist, sich eine Prise Humor bewahrt hat und einen Kopfstand kann, der sollte sich die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga in der Winterpause aus dieser Position heraus betrachten. Das sieht gut aus, im Gegensatz zur tabellarischen Realität, in der die Auer auf dem vorletzten Rang stehen. 13 Punkte, ebensoviele wie am 17. Spieltag der Abstiegssaison 2014/15, stehen auf der Habenseite. Das ist definitiv zu wenig. Dabei hätten es seit dem Freitagabend zwei mehr sein können. Doch nach dem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf musste Cebio Soukou wieder ein altes Lied anstimmen: "Das zieht sich durch die ganze Hinrunde, dass wir hierstehen und uns ärgern. Dabei hätten wir viel, viel mehr mitnehmen können. So stehen wir auf einem Abstiegsplatz und müssen in der Rückrunde gerade biegen, wo wir zuvor versagt haben."

Definitiv richtig, wobei der Offensivmann gegen das Funkel-Team geradezu exemplarisch für das große FCE-Manko in der bisherigen Saison stand. Soukou und seinen Teamkameraden ist einstellungsmäßig kaum etwas vorzuwerfen. Sie investieren viel, aber sie schießen das Runde einfach zu wenig ins Eckige. Vor der Pause scheiterte der 24-Jährige gleich doppelt aus Nahdistanz. Nach dem Wechsel zielte Soukou bei einem Kopfball drüber. Ein Schuss aus aussichtsreicher Position landete genau in den Armen von Fortuna-Keeper Rensing. Eine Frage der Qualität? "Ich würde nicht sagen, dass es an der Qualität liegt. Die haben meine Jungs. Es liegt an der mangelnden Erfahrung und der Tabellenkonstellation", nahm Trainer Pavel Dotchev seine Spieler in Schutz. "Wenn du oben bist, gewinnst du die Spiele, ohne zu wissen wie. Wir haben gerade Pech."

Was mangelnde Klasse oder Pech ist, darüber lässt sich streiten. Wenn ein Schuss von Pascal Köpke am Innenpfosten landet und ins Feld anstatt ins Netz springt, dann fehlt sicher das nötige Quäntchen Glück. Was aber ebenso noch fehlt, zeigten im Spiel gegen die Düsseldorfer andere Szenen. Bei einem Breitkreuz-Kopfball (30.) nach einer Ecke tanzte der Ball auf der Linie und auch andere Standards flogen gefährlich in den Strafraum. Richtig Feuer war dabei aber nicht unter dem Dach. "Andere Mannschaften hätten so zwei, drei Tore geschossen. Da fehlten mir zwei, drei Prozent. Da muss ich mich reinhauen, mit der Brust, dem Knie oder keine Ahnung", kritisierte Christian Tiffert. "Wir müssen die Tore machen, müssen das Spiel gewinnen. Es ist okay, aber irgendwie zu wenig", fügte er an.

In puncto Chancenverwertung, gepaart mit dem unbedingtem Willen, die Kugel irgendwie über die Linie zu bugsieren, muss mehr kommen. Darüber sind sich beim FC Erzgebirge im Prinzip alle einig. Durchweg alle glauben auch an den Klassenerhalt, nicht nur, weil die Mannschaft intakt, mit Martin Männel ein Hoffnungsträger zurück und das Rennen im Abstiegskampf eng ist. Den Tabellenletzten St. Pauli trennen nur fünf Punkte von 1860 München, dem Tabellen-15. "Wenn wir an den richtigen Schrauben drehen, dann können wir viel, viel mehr Punkte als in der Hinrunde holen", ist sich nicht nur Cebio Soukou sicher.

Die Vorbereitung darauf starten die Auer am 2. Januar, nach Lage der Dinge mit Trainer Pavel Dotchev, dem FCE-Präsident Helge Leonhardt am Freitag noch einmal das Vertrauen aussprach, und eventuell schon ein, zwei Neuzugängen. Rückrundenstart ist am Sonnabend, 28. Januar zu Hause gegen Heidenheim. Das ist dann der 18. Spieltag, anschließend könnte die Tabelle schon wieder etwas freundlicher aussehen.