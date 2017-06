Amazon: Kein Interesse an Livesport in Europa

erschienen am 06.06.2017



Internet-Gigant Amazon hat in Europa derzeit kein Interesse an den Rechten für Livesport-Übertragungen. "Ich würde niemals nie sagen, aber das ist gerade kein Thema, worauf wir uns konzentrieren", sagte Jay Marine, Europachef von Amazon Video, der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, ob sich der Streaminganbieter um die Fernsehrechte an der Champions League im Fußball bewerben will: "Nachrichten und Livesport sind wichtig für das lineare Fernsehen."

Im vergangenen Jahr hatte sich Amazon die Audio-Rechte im Internet an der Bundesliga gesichert. Ab der kommenden Saison laufen alle 615 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga inklusive Relegation und Supercup für vier Jahre als Livestream auf Amazon Prime Audio.

Die TV-Rechte an der Champions League ab der Saison 2018/19 sind weiter vakant. Derzeit übertragen Sky und das ZDF, doch die Vergabe der Rechte durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) zieht sich seit Wochen hin. Es verdichten sich aber die Anzeichen, dass die Spiele (bis 2020/21) nur noch im Pay-TV bei Sky und beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein könnten.