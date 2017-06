America's Cup: Ainslie erleichtert nach Play-off-Einzug

erschienen am 02.06.2017



Nach bislang durchwachsenen Auftritten in den Herausforderer-Rennen beim 35. America's Cup hat der viermalige Segel-Olympiasieger Ben Ainslie vom Team Großbritannien erleichtert auf das Erreichen der Herausforderer-Play-offs reagiert. "Ich bin froh, dass wir durch sind", sagte Ainslie: "Wir wissen aber, dass wir noch viel verbessern müssen. Es wird jetzt keine Party geben."

Hinter dem bislang stärksten Herausforderer Neuseeland (6 Punkte) liegen die Briten (3+2) bislang auf Rang drei, profitierten dabei aber von zwei Extra-Zählern, die sie sich bereits bei der vorgeschalteten Weltserie erarbeitet hatten. Titelverteidiger USA (6+1), das bereits für den eigentlichen America's Cup ab dem 17. Juni gesetzt ist, führt das Tableau an und kann als Topteam der Qualifikation einen Punkt für die Finalrennen gewinnen.

Vor dem Beginn der Play-offs am Sonntag scheidet ein Team aus. Derzeit ist Frankreich (2) in größter Gefahr, Schweden (2) und Japan (3) liegen knapp vor der Crew um Franck Cammas. Die nächsten Rennen starten am heutigen Freitagabend (19 Uhr/servustv.com, Sky).