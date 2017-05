America's Cup: Neuseeland schiebt sich auf Platz zwei

erschienen am 29.05.2017



Neuseeland hat am dritten Tag der Herausfordererrunde beim 35. America's Cup vor Bermuda den nächsten Sieg eingefahren. Die Neuseeländer bezwangen Schweden und schoben sich in der Tabelle mit vier Punkten auf Rang zwei hinter den USA (5 Punkte), die am Montag nicht im Einsatz waren.

Frankreich musste derweil eine Doppelschicht einlegen. Zunächst gab es einen Sieg gegen Großbritannien, dann folgte eine Niederlage gegen Japan.