America's Cup: Rennen wegen zu starken Windes verschoben

erschienen am 07.06.2017



Zu starker Wind hat am Mittwoch den Start der Halbfinals in den Herausforderer-Play-offs des 35. America's Cups vor Bermuda unmöglich gemacht. Weil die Windstärke das Limit von 24 Knoten überstieg, wurden sämtliche Rennen auf Donnerstag verschoben.

Bereits am Dienstag waren die Boote unter widrigen Bedingungen gefahren. Im First-to-five-Modus steht es zwischen Großbritannien und Neuseeland 3:1, auch im zweiten Halbfinale führt Japan gegen Schweden mit 3:1.