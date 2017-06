America's Cup: USA gewinnt Punkt für Finalrennen - Neuseeland stärkster Herausforderer

erschienen am 03.06.2017



Titelverteidiger USA hat die Herausforderer-Qualifikation beim 35. America's Cup als bestes Team beendet. Damit gewannen die US-Segler einen Punkt für die Finalrennen (ab 17. Juni), für die das Team um Steuermann Jimmy Spithill ohnehin gesetzt ist. Für die am Sonntag beginnenden Herausforderer-Play-offs, in denen bis zum 12. Juni der Gegner für die USA ermittelt wird, qualifizierten sich Neuseeland, Großbritannien, Schweden und Japan.

Die neuseeländischen Segler, die 2013 dramatisch im Finale an den Amerikanern gescheitert waren, beendeten die Qualifikation als stärkster Herausforderer mit acht Punkten auf dem zweiten Platz hinter den USA. Das britischen Boot um den viermaligen Olympiasieger Sir Ben Ainslie erreichte den dritten Rang, profitierte dabei aber von zwei Extra-Zählern, die sie sich bereits bei der vorgeschalteten Weltserie erarbeitet hatten.

Die schwedische Crew und Team Japan beendeten die Runde auf Rang vier und fünf. Die französische Crew um Franck Cammas hatte die Play-offs bereits am Freitag verpasst.