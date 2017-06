America's Cup: Verschiebung wegen Flaute

erschienen am 04.06.2017



Eine Flaute hat den pünktlichen Start der Herausforderer-Play-offs des 35. America's Cup vor Bermuda verhindert. Die minimale Windstärke von sechs Knoten wurde nicht erreicht, weshalb am Sonntag keine Wettfahrten möglich waren. Die vier abgesagten Rennen des Tages sollen am Montag nachgeholt werden.