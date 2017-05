Amsterdam träumt vom ersten Europacup-Triumph seit 22 Jahren

erschienen am 02.05.2017



Nach dem Coup gegen Fußball-Bundesligist Schalke 04 träumt Ajax Amsterdam vom ersten Europacup-Triumph seit 22 Jahren. "Es ist für den niederländischen Fußball gut, dass wir im Halbfinale stehen. Viele Leute hätten uns das nicht zugetraut. Wir haben gezeigt, was wir können und wollen noch mehr zeigen", sagte Trainer Peter Bosz vor dem Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Lyon am Mittwoch (18.45 Uhr/Sky).

Der niederländische Rekordmeister mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Amin Younes und Heiko Westermann setzt dabei auf seine Heimstärke. Ajax hat zwölf Europacupspiele in Serie zu Hause nicht verloren.

Bosz, der mit seinem Team im Viertelfinale Schalke ausgeschaltet hatte (2:0, 2:3 n.V.), rechnet mit einem eher defensiv eingestellten Gegner. "Lyon hat eine gute Mannschaft. Aber jedes Team ist verwundbar. Wir wollen immer das Spiel machen und Lyon wird auf Konter spielen. Meine Mannschaft ist auf alles vorbereitet", sagte der Ajax-Coach. Der Champions-League-Triumph 1995 ist Amsterdams bisher letzter internationaler Titel.

Der siebenmalige französische Meister hat derweil noch keine Europacup-Trophäe gewonnen. In Amsterdam droht zudem der Ausfall von Torjäger Alexandre Lacazette (Achillessehnenprobleme), der unter anderem von Borussia Dortmund umworben werden soll.