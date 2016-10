An der Spitze nichts Neues: Hamilton vor Rosberg

erschienen am 30.10.2016



Nach 32 der 71 Runden hat sich an der Reihenfolge an der Spitze nichts geändert. Nach wie vor führt Lewis Hamilton vor Nico Rosberg, dahinter folgt nun das Red-Bull-Duo mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel war 32 Runden mit den Soft-Reifen draußen geblieben und hatte das Rennen eine ganze Weile angeführt. Nach seinem Boxenstopp ist er Sechster und liegt damit direkt vor Nico Hülkenberg.