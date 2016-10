Ancelotti: Ribéry "in zehn, 15 Tagen" wieder dabei

erschienen am 19.10.2016



Trainer Carlo Ancelotti von Fußball-Rekordmeister Bayern München rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Superstar Franck Ribéry. "Ich denke, es ist keine lange Sache. Ende der Woche sollte er individuell trainieren können, dann nächste Woche wieder mit der Mannschaft. In zehn, 15 Tagen wird er wieder bereit sein", sagte der Coach nach dem 4:1 (2:1) in der Champions League gegen PSV Eindhoven.

Der 33 Jahre alte Ribéry hatte die Partie wegen muskulärer Probleme verpasst. Wegen derselben Blessur hatte er bereits in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt (2:2) am vergangenen Samstag sowie gegen den 1. FC Köln (1:1) vor der Länderspielpause gefehlt.