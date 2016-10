Anderlecht-Hooligans randalieren in Mainz

erschienen am 20.10.2016



Im Vorfeld des Gruppenspiels der Europa League zwischen Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 und dem RSC Anderlecht haben Hooligans des belgischen Spitzenklubs am Donnerstagabend in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt randaliert. Wie ein Polizeisprecher dem SID bestätigte, wurden knapp 60 Personen vorläufig in Gewahrsam genommen. Fünf Beamte wurden durch Böllerwürfe verletzt und erlitten ein Knalltrauma.

Nach Polizeiangaben bewegte sich eine Gruppe von belgischen Randalierern im Laufschritt durch die Stadt, dabei bewaffneten sie sich mit Quarzhandschuhen.