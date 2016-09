Angelique Kerber ab Montag auf Platz eins der Tenniswelt

erschienen am 09.09.2016



Angelique Kerber (28) hat bei den US Open in New York ihr drittes Grand-Slam-Finale der Saison erreicht und übernimmt ab Montag zudem die Führung in der Weltrangliste. Die Kielerin gewann ihr Halbfinale gegen Caroline Wozniacki aus Dänemark 6:4, 6:3, zuvor hatte sie von der Niederlage ihrer großen Rivalin Serena Williams (USA) profitiert. Die 22-malige Majorsiegerin unterlag der Tschechin Karolina Pliskova 2:6, 6:7 (5:7) und muss ihren Platz an der Spitze räumen.

Kerber tritt damit in die Fußstapfen ihres Idols Steffi Graf. Die Tennis-Ikone hatte als bislang einzige Deutsche im Ranking Platz eins belegt, zuletzt im März 1997. Kerber wird mit 28 Jahren und 239 Tagen die älteste Debütantin auf dem Tennis-Thron und die 22. Weltranglistenerste seit Einführung des computerbasierten Rankings am 3. November 1975 werden.

Williams (34) verlor wie im vergangenen Jahr im Halbfinale, damals hatte sie gegen die Italienerin Roberta Vinci die Chance auf den historischen Grand Slam vergeben. Pliskova (24) steht erstmals in ihrer Karriere bei einem der vier wichtigsten Turnier der Welt im Finale, zuvor hatte sie nie die dritte Runde überstanden. "Ich kann es kaum fassen, aber ich habe immer an meine Chance geglaubt. Ich bin so glücklich", sagte sie.

Williams sprach nach ihrem Match von "ernsthaften Knieproblemen", die sie beeinträchtigt hätten. "Ich konnte mich nicht so bewegen, wie ich wollte", sagte sie: "Ich habe mich in der zweiten Runde verletzt. Karolina hat großartig gespielt. Ich war nicht bei 100 Prozent, aber sie verdient den Sieg." Zum Verlust der Spitzenposition wollte sie nichts sagen.

Williams' Trainer Patrick Mouratoglou erklärte im Gespräch mit Eurosport: "Vielleicht wäre es besser gewesen aufzugeben, aber das kann man im Halbfinale der US Open nicht machen. Wir werden sie jetzt untersuchen lassen, um zu sehen, ob sie die Saison fortsetzen kann."

Die 1,86 m große und aufschlagstarke Pliskova hatte vor drei Wochen das Vorbereitungsturnier in Cincinnati/Ohio im Finale gegen Kerber gewonnen und damit vorerst deren Sprung auf Rang eins verhindert. Nun leistete sie unverhoffte Schützenhilfe und klettert selbst mindestens auf Platz sechs im WTA-Ranking. Siebenmal standen sich Kerber und Pliskova bislang gegenüber, viermal gewann die Deutsche.

Kerber spielt die beste Saison ihrer Karriere, nach dem Triumph bei den Australian Open zog sie auch ins Wimbledonfinale ein und holte bei den Olympischen Spielen in Rio Silber. Zusätzlich gewann sie beim WTA-Turnier in Stuttgart ihren neunten Titel auf der Profitour.

Zuletzt hatte Williams 186 Wochen nacheinander an der Spitze gestanden, sie teilt sich damit den Rekord mit Steffi Graf. Die deutsche Tennis-Ikone hält zudem die Bestmarke von 377 Wochen, die sie insgesamt auf Platz eins gestanden hat, Martina Navratilova folgt auf Platz zwei (332) vor Williams (309) und Chris Evert (280).