Angerer bleibt Torwarttrainerin bei Portland Thorns

erschienen am 08.11.2016



Die langjährige deutsche Nationaltorhüterin Nadine Angerer bleibt auch in der kommenden Saison Torwarttrainerin bei Portland Thorns in der US-Profiliga NWSL. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt. "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich meine Arbeit bei diesem einzigartigen Klub fortsetzen kann", sagte Angerer bei Twitter.

2014 und 2015 hatte Angerer in Portland insgesamt 28 Spiele bestritten, ehe sie im September letzten Jahres ihre Karriere beendete. Portland hatte die vergangene Saison mit der zweimaligen Weltmeisterin im Trainerteam als beste Mannschaft der Regular Season und mit den wenigsten Gegentoren abgeschlossen, war dann aber im Play-off-Halbfinale am späteren Titelträger Western New York Flash gescheitert.