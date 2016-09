Angeschlagener Kohlschreiber fÃ¼hrt Davis-Cup-Aufgebot gegen Polen an

Angeschlagener Kohlschreiber führt Davis-Cup-Aufgebot gegen Polen an

erschienen am 06.09.2016



Mit einer Rumpftruppe um den angeschlagenen Philipp Kohlschreiber will sich die deutsche Davis-Cup-Mannschaft gegen den ersten Abstieg aus der Weltgruppe seit 13 Jahren stemmen. Team-Kapitän Michael Kohlmann nominierte neben dem zuletzt an einer Stressfraktur im Fuss laborierenden Kohlschreiber (Augsburg) noch Florian Mayer (Bayreuth), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Daniel Brands (Deggendorf) für die Relegationspartie gegen Polen in Berlin (16. bis 18. September).

"Diese Partie ist eine große Herausforderung für uns. Ich bin sicher, dass unsere Spieler höchst motiviert sein werden", sagte Kohlmann. Die Begleitumstände der Absagen von Alexander Zverev (Hamburg) und Dustin Brown (Winsen/Aller), nominell Nummer zwei und fünf der deutschen Rangliste, hatten zuvor erneut einen Schatten über das seit Jahren gebeutelte Davis-Cup-Team geworfen.

Hoffnungsträger Zverev passten der Termin und der Wechsel von Hardcourt auf den Berliner Sand nicht ins Konzept. Brown begründete seinen Verzicht damit, dass er nach seinem bei Olympia erlittenen Bänderriss noch nicht wieder hundertprozentig fit sei. Bei den US Open war er im Einzel und Doppel bereits in der ersten Runde gescheitert.

Die Partie wird auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß im Steffi-Graf-Stadion an der Hundekehle stattfinden. Damit ist Berlin nach 25 Jahren erstmals wieder Gastgeber für den Davis Cup. 1991 gewann Deutschland mit Boris Becker und Michael Stich in der Deutschlandhalle das Viertelfinale in der Weltgruppe gegen Argentinien mit 5:0.

Deutschland und Polen standen sich bislang dreimal im Davis Cup gegenüber, Deutschland führt in der Statistik mit 2:1. Die Polen treten ohne ihre Nummer eins Jerzy Janowicz an. Kamil Majchrzak ist als Weltranglisten-305. der bestplatzierte Spieler im Kader der Gäste. Hubert Hurkacz, Lukasz Kubot und Marcin Matkowski komplettieren das polnische Aufgebot. Alle Matches werden live bei tennis.de, ran.de/tennis sowie Sportdeutschland.TV übertragen.