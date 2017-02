Angespannte Personallage beim HSV vor Bayern-Duell

erschienen am 21.02.2017



Angespannte Personallage beim Hamburger SV vor dem Duell bei Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky): Dennis Diekmeier, Albin Ekdal und Ersatzkeeper Tom Mickel mussten am Dienstag krank mit dem Training aussetzen, Mergim Mavraj fehlte mit einer Prellung und Aaron Hunt brach die Vormittagseinheit mit muskulären Problemen ab.

Zudem trainierten Torjäger Bobby Wood (Muskelverhärtung), Flügelspieler Nicolai Müller (Grippe) und Abwehrmann Kyriakos Papadopoulos (Schulter) wie Nachwuchskraft Finn Porath (Sprunggelenk) nur individuell.