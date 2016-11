Anja Mittag steht in der Anfangself

Beim ersten Fußball-Länderspiel der Frauen in Chemnitz heute gegen Norwegen ist die Lokalmatadorin in ihrer Heimatstadt gesetzt. Zudem gibt es eine Premiere.

Von Martina Martin

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. In die Karten ließ sich die deutsche Bundestrainerin gestern noch nicht schauen - mit einer Ausnahme. "Anja Mittag wird auf jeden Fall spielen. Mehr will ich nicht verraten, doch die Mannschaft weiß die Aufstellung wie immer einen Tag vorher", meinte Steffi Jones mit Blick auf das heutige Länderspiel gegen Norwegen in Chemnitz. Es wird das fünfte unter der Ära der neuen Chefin, die die Funktion wie langfristig geplant im Sommer von Silvia Neid übernahm, sein. Bislang kann die 43-Jährige auf eine makellose Bilanz verweisen: vier Partien, vier überzeugende Siege.

Natürlich möchte die einst 111-fache Nationalspielerin mit ihrem Team diese Serie fortsetzen und somit das Jahr mit dem bislang wertvollsten Triumph, dem Olympiasieg in Rio de Janeiro, erfolgreich abschließen. Norwegen ist dabei der bislang schwerste Kontrahent, der aber ganz bewusst ausgewählt wurde. "Wir wollten einen Gegner, der uns fordert. Das brauchen wir auf der Etappe zu unserem nächsten großen Ziel, dem EM-Titel 2017", begründete die Bundestrainerin. Obwohl ihr aus dem insgesamt 31 Spielerinnen umfassenden Kader, den sie und ihre Trainerkollegen im Auge haben, 13 Absagen von teilweise wichtigen Stützen wie Lena Goeßling, Tabea Kemme oder Leonie Maier vorliegen. Abstriche am Ziel gibt es keine, zumal immer noch 13 Olympiasiegerinnen dem Aufgebot angehören. "Wir sind sehr gut aufgestellt, besitzen eine große Breite und Qualität", wertete Steffi Jones. Sie wird auch in dieser Begegnung wieder einiges testen, sicher auch die sechs vereinbarten Möglichkeiten zum Wechseln nutzen.

Der Kontrahent, eines der stärksten Teams weltweit, hat aktuell gleichfalls einen guten Lauf. Dabei gilt es vor allem Ada Hegerberg, Europas Fußballerin des Jahres 2016, bestmöglich auszuschalten. Die Norwegerin spielt in Frankreich beim Champions-League-Sieger Olympique Lyon, bei dem auch Dzsenifer Marozsan unter Vertrag ist. Die neue deutsche Kapitänsfrau, die bei dieser Europawahl auf Platz zwei kam, wird ihr Team heute zudem in einem neuen Outfit aufs Feld führen. Erstmals präsentieren die Frauen das Trikot für die EM 2017, das als auffälligstes Merkmal einen Polokragen besitzt. "Mir gefällt das Trikot sehr gut, auch der Schnitt", meinte Anja Mittag, die natürlich happy war, dass sie in ihrer Heimatstadt in der Startelf steht. Die 31-Jährige absolviert dabei ihr 149. Länderspiel, hat bisher 49 Treffer erzielt. Vielleicht kann sie ja sogar vor heimischer Kulisse ein kleines Jubiläum feiern ...

In der Region fand bislang überhaupt erst ein Länderspiel der Frauen statt. Das liegt jedoch bereits 25 Jahre zurück. Am 9. Mai 1991 empfing Deutschland im Auer Erzgebirgsstadion Polen. Die Partie endete vor 2500 Zuschauern 2:1 (1:0). Übrigens bestritt damals Lokalmatadorin Birte Weiß ihr erstes von insgesamt zwei Länderspielen (2. Einsatz: 1993 gegen Frankreich). Dabei war die inzwischen 45-Jährige, die es später zum WSV Wendschott (heute VfL Wolfsburg) zog, bei dieser Premiere eines gesamtdeutschen Länderspiels die erste Nationalspielerin aus den neuen Bundesländern. Zum Aufgebot gehörten zudem die langjährige Bundestrainerin Silvia Neid (bis Sommer 2016), die auch das 1:0 erzielte, sowie Doris Fitschen, von 2009 bis zum Olympiasieg Teammanagerin der deutschen Frauen und jetzt Abteilungsleiterin im DFB.