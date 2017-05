Anja Mittag stürmt wieder in Schweden

Fußball: Nationalspielerin aus Chemnitz löst Vertrag beim VfL Wolfsburg auf und kehrt nach Malmö zurück

erschienen am 17.05.2017



Malmö. Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag ist nach zweijähriger Pause wieder zum schwedischen Erstligisten FC Rosengard zurückgekehrt. Die 32-Jährige, die aus Chemnitz stammt, hatte bereits von 2012 bis 2015 für das Team erfolgreich gespielt, war zum Publikumsliebling avanciert. Auch in der aktuellen Saison, die in Schweden Anfang April begann, konnte sie mit bereits zwei Treffern ein erfolgreiches Comeback feiern. Die Olympiasiegerin war erst im September 2016 von Paris Saint-Germain in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt. Für den inzwischen feststehenden Deutschen Meister war sie aber nur in 17 Partien - meist als Einwechslerin - im Einsatz, erzielte fünf Tore.

"Anja kam mit dem Wunsch auf uns zu und wir haben uns auf die vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt" berichtete Wolfsburgs Trainer Ralf Kellermann. Die 152-fache Nationalspielerin erhielt beim schwedischen Vizemeister zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017. Die Saison der Damallsvenskan endet erst im November. "Ja, ich möchte länger bleiben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir verlängern", sagte die Stürmerin schwedischen Fernsehen. In Malmö gewann die Weltmeisterin und dreimalige Europameisterin zweimal die Meisterschaft, wurde zweimal als Torschützenkönigin sowie als wertvollste Spielerin der Liga geehrt. (mm)