Anti-Doping-Kampf: Grindel sieht DFB weiter in Vorreiterrolle

erschienen am 03.11.2016



Präsident Reinhard Grindel sieht den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Kampf gegen Doping weiter in einer Vorreiterrolle. "Wir lassen da in keinster Weise nach und gehen mit großer Entschlossenheit voran", sagte der 55-Jährige bei der Vorstellung des DFB-Nachhaltigkeitsberichts kurz vor dem Auftakt des Bundestags am Donnerstag in Erfurt.

Der DFB hatte die Regeln bei Verstößen gegen die Anti-Doping-Vorschriften im Juni an die geltenden Bestimmungen des Weltverbandes FIFA und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) angepasst. Einige Kritiker sahen darin eine Aufweichung der Regelung.