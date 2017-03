Appell des FSV-Stadionsprechers verhallt ungehört

Es war ein heißes Derby vor toller Kulisse für einen Montagabend. Schade, dass dem FSV Zwickau ein Teil der Einnahmen wieder flöten gehen wird.

Von Thomas Croy

erschienen am 22.03.2017



Zwickau. "Wir sind hier nicht im Stadion der Tampa Bay Rowdies!" Mit Verweis auf den in Florida beheimateten US-Fußballclub, bekannt für seine enthusiastischen Fans, versuchte Stadionsprecher Lenny Leonhardt an die Vernunft der Rostocker Schlachtenbummler zu appellieren, fand aber kein Gehör. "Es ist schon frustrierend, denen fehlt einfach die Einsicht in die Notwendigkeit", kommentierte sein Kollege Detlef Fischer das aufsässige Verhalten. Wegen der Bengalos und Böller im Gästeblock, aus dem mehrere Leuchtraketen aufs Spielfeld abgefeuert wurden, musste das Drittliga-Ostderby zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock (2:2) am Montagabend zu Beginn unterbrochen werden. Manfred Erler warf auf der FSV-Facebookseite die Frage auf: "Warum gelingt es bei den vielen Kontrollen immer wieder, Pyro zu zünden?" Zu hundert Prozent könne man es nie ausschließen, bedauert Stadionmanager Nico Hergesell. "Wir haben vorher Sprengstoffhunde durchgeschickt, die haben nicht angeschlagen, also haben es die Leute irgendwie mit reingebracht." Die Raucherzeuger von der Größe einer kleinen Getränkedose, die man leicht am Körper verbergen kann, seien beim groben Abtasten am Einlass schwer zu entdecken.

Auch mehrere Aufforderungen an die Hansa-Hools, das Dach des Kiosks hinter dem Gästeblock zu verlassen, verhallten ungehört. Die um den Block postierten Ordner griffen bewusst nicht ein. Der Veranstalter setzte auf Deeskalation. "Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn Polizei und Security in den Block reingegangen wären und versucht hätten, die vom Dach runterzuzerren", gab Jörg Schade, Bereichsleiter Sport & Spielbetrieb beim FSV, zu bedenken. Auf der Facebookseite des FC Hansa zeigten die meisten Rostocker Anhänger klare Kante gegen die Unbelehrbaren, die ihrem Club in dieser Saison schon ein Heimpsiel vor leeren Rängen (am 28. Januar gegen Regensburg) eingebrockt hatten. "Und wieder zünden diese Halbstarken. Es ist unbegreiflich!" schimpfte Norman Becker.

Schiedsrichter Pascal Müller aus Löchgau heizte die Atmosphäre mit seiner unergründlichen Kartenverteilung zusätzlich an. Zugegeben, auch im FSV-Fanblock ist nach 14 Heimspielen ohne Pyro-Einsatz erstmals gezündelt worden, doch in vergleichbar geringem Ausmaß. Der Zwickauer Anhang hat mit tribünenübergreifender Anfeuerung demonstriert, wie leidenschaftliche Unterstützung aussehen soll.

Bei der Übergabe/Abnahme des Stadions sind am Dienstag kleine Schäden festgestellt worden. Neben der zu erwartenden Strafe für das Fehlverhalten seiner Fans muss der FSV auch die Reparaturkosten bezahlen. Eins ist sicher: Am Sonntag im Benefizspiel gegen die befreundete SG Dynamo Dresden wird es auf den Rängen garantiert friedlich zugehen. Für das nächste Punktspiel im "Schwanennest" am 2. April gegen Halle gelten jedoch wieder besondere Sicherheitsvorkehrungen.