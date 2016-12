Argentinien: Schiedsrichter drohen mit Streiks

erschienen am 06.12.2016



Ein drohender Streik der Schiedsrichter gefährdet die Durchführung des kommenden Spieltags in der argentinischen Fußball-Liga. Die Top-Referees des Landes haben zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen, um für bessere Sicherheit der Offiziellen bei Spielen zu protestieren. Vom Streik betroffen könnte könnte das traditionsreiche Stadtderby in der Hauptstadt Buenos Aires zwischen River Plate und den Boca Juniors am Sonntag sein.

"Der Exekutivausschuss hat für das Wochenende die Arbeitsniederlegung für das ganze Land beschlossen", sagte Guillermo Marconi, Gewerkschaftsvertreter der Schiedsrichtervereinigung (SADRA), dem Radiosender La Red. Am Sonntag war ein Schiedsrichter bei einem Platzsturm während eines unterklassigen Spiels von Spielern und Zuschauern angegriffen worden.