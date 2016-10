Arminia Bielefeld trennt sich von Trainer Rehm

erschienen am 22.10.2016



Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Die Ostwestfalen reagierten damit am Samstagvormittag auf die sportliche Talfahrt. Bielefeld war durch das 0:4 bei Fortuna Düsseldorf am Freitag auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und hat nach zehn Spielen noch keinen Sieg und nur fünf Punkte auf dem Konto. Vorerst wird die Mannschaft vom bisherigen Assistenten Carsten Rump trainiert. Mit Rehm muss Co-Trainer Mike Krannich gehen.

"Die Trennung von Rüdiger Rehm und Mike Krannich ist uns nicht leicht gefallen. Beide haben sich seit ihrem Amtsbeginn voll und ganz in den Dienst des Klubs gestellt. Leider ist der erhoffte sportliche Erfolg ausgeblieben. Als Resultat der zuletzt enttäuschenden Entwicklungen sahen wir uns gezwungen zu handeln", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Ex-Profi Rehm (37) hatte den früheren Bundesligisten erst im Sommer übernommen, war dabei Teil des größten Stühlerückens im deutschen Profifußball der jüngeren Vergangenheit gewesen: Rehm, zuvor beim Drittligisten Sonnenhof Großaspach, hatte Aufstiegs-Coach Norbert Meier ersetzt, der Dirk Schuster beim Bundesligist Darmstadt 98 beerbt hatte. Schuster wiederum hatte beim FC Augsburg Markus Weinzierl ersetzt, nachdem dieser zu Schalke 04 gewechselt war.

In der laufenden Zweitliga-Saison ist es der zweite Trainerwechsel. Zuvor war bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart Jos Luhukay zurückgetreten, Nachfolger wurde Hannes Wolf.