Arminia verlÃ¤ngert Vertrag mit Allan Firmino Dantas

Arminia verlängert Vertrag mit Allan Firmino Dantas

erschienen am 07.10.2016



Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Allan Firmino Dantas bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Der 19-jährige Deutsch-Brasilianer stieg in der vergangenen Saison mit der U19 der Bielefelder in die Bundesliga auf und zählt seit dieser Saison zum Kader der Profimannschaft. In der aktuellen Spielzeit kam Firmino Dantas siebenmal für Arminias U23 zum Einsatz.