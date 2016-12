Atlanta und Schröder gehen in Toronto unter

erschienen am 04.12.2016



Die Atlanta Hawks um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder stecken in der NBA weiter in der Abwärtsspirale fest. Bei den Toronto Raptors kassierte das Team aus Georgia mit einem deutlichen 84:128 bereits die sechste Pleite in Folge. Nach neun Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen ist Atlanta im Osten Neunter.

Point Guard Schröder holte 15 Punkte und war damit zusammen mit Tim Hardaway Jr. bester Werfer seines Teams. Leistungsträger wie Dwight Howard (10) oder Kyle Korver (7) blieben hinter den Erwartungen zurück.

Mit Paul Zipser kassierten die Chicago Bulls eine überraschende Niederlage bei den Dallas Mavericks. Die Texaner, die erneut ohne Superstar Dirk Nowitzki auskommen mussten, setzten sich mit 107:82 durch und feierten ihren vierten Sieg im 19. Spiel. Dallas bleibt Letzter im Westen, ist aber zumindest nicht mehr schlechtestes Team der Liga.

Zipser erhielt in seinem fünften Saisoneinsatz vier Minuten Spielzeit, konnte aber nichts Zählbares vorweisen. Nowitzki wurde aufgrund seiner Probleme an der Achillessehne erneut geschont. Der 38-Jährige hat in der aktuellen Saison erst fünf von 19 Ligabegegnungen für den Champion von 2011 bestritten.