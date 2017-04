Atlético Madrid festigt Champions-League-Platz

erschienen am 22.04.2017



Atlético Madrid hält in der spanischen Fußballliga Kurs auf die direkte Qualifikation für die Champions League. Der Königsklassen-Halbfinalist, der es in den Spielen der Vorschlussrunde am 2. und 10. Mai mit Bayern-Bezwinger Real Madrid zu tun bekommt, siegte am 33. Spieltag bei Espanyol Barcelona 1:0 (1:0) durch das 100. Tor von Stürmerstar Antoine Griezmann (73.) in der Primera División.

Mit 68 Punkten verkürzten die Rojiblancos als Tabellendritter zumindest bis Sonntag ihren Rückstand auf das Top-Duo. Dann empfängt Tabellenführer Real (75/31 Spiele) im Clasico den amtierenden Meister FC Barcelona (72/32 Spiele). Mit einem Sieg im Duell der Erzrivalen wäre den Königlichen um Weltmeister Toni Kroos der 33. Meistertitel wohl kaum noch zu nehmen.