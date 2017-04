Attacke gegen Messi: Nur ein Spiel Sperre für Ramos

erschienen am 25.04.2017



Innenverteidiger Sergio Ramos vom spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid ist nach seiner harten Attacke gegen Lionel Messi im Clásico gegen den FC Barcelona (2:3) glimpflich davongekommen. Am Dienstag sprach der spanische Verband RFEF gegen den Welt- und Europameister für die Rote Karte lediglich ein Spiel Sperre aus.

Der 31-Jährige wird Real somit nur im Ligaspiel bei Deportivo La Coruña am Mittwochabend (21.30 Uhr) fehlen. Ramos war am Sonntag in der 77. Minute beidbeinig von der Seite in Messi gegrätscht. Der Argentinier revanchierte sich mit Barcelonas Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit.