Aubameyang in Aufgebot für Afrika-Cup-Gastgeber Gabun

erschienen am 27.12.2016



Angeführt von Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang startet Gastgeber Gabun in den Afrika-Cup. Der portugiesische Trainer José Antonio Garrido gab am Dienstag sein 23-köpfiges Aufgebot für das Fußball-Turnier (14. Januar bis 5. Februar) auf der Internetseite des gabunischen Verbands bekannt.

Daneben gehören auch Mario Lemina vom italienischen Meister Juventus Turin und Didier Ndong vom englischen Premier-League-Klub Sunderland AFC zum Kader. In der Gruppe A trifft Gabun auf Außenseiter Guinea-Bissau, Burkina Faso und Kamerun.