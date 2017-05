Aubameyang vermeidet Bekenntnis zum BVB

erschienen am 20.05.2017



Der neue Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang hat ein Bekenntnis zu Borussia Dortmund vermieden. "Wir haben noch ein Spiel. Wir werden mit dem Klub sprechen", sagte der gabunische Topstar im Sky-Interview nach dem 4:3 (2:1) im Saisonfinale gegen Werder Bremen. Am 27. Mai trifft der BVB im DFB-Pokal-Finale in Berlin auf Eintracht Frankfurt.

Um Aubameyang (27), der einen Vertrag bis 2020 besitzt, ranken sich seit Monaten Wechselgerüchte. Paris St. Germain zeigt anscheinend großes Interesse an einer Verpflichtung, zudem soll mindestens ein hochkarätiges Angebot aus China vorliegen.

Nach dem Spiel wurde Aubameyang für seine 31 Saisontreffer vom Fachmagazin kicker die Torjägerkanone überreicht. Mit seinen beiden Toren gegen Bremen hatte Aubameyang noch Robert Lewandowski (30 Tore) vom alten und neuen deutschen Meister Bayern München überholt.

Aubameyang ist der vierte Dortmunder Torschützenkönig: Zuvor war dies Lothar Emmerich (1965/66 und 66/67), Marcio Amoroso (2001/02) und Lewandowski (2013/14) gelungen.