"Auch beim Essen denke ich an Fußball"

Domenico Tedesco rettete Erzgebirge Aue vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga, nun muss der Trainer auch in anderer Funktion überzeugen

erschienen am 26.05.2017



Aue. Innerhalb von elf Spieltagen führte Domenico Tedesco Erzgebirge Aue vom letzten auf den 14. Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem Klassenerhalt muss der Trainer nun auf dem Transfermarkt den Abgang von zwei Leistungsträgern kompensieren. Sebastian Siebertz sprach mit dem 31-Jährigen über die Rettung, die neue Saison und darüber, wie er am besten von seinem Job abschalten kann - wenn man überhaupt davon sprechen kann.

Freie Presse: Sie werden von den Spielern vor allem für Ihre Spielvorbereitung gelobt. Wie viele Stunden in der Woche verbringen Sie mit der Videoanalyse?

Domenico Tedesco: Es gilt immer das letzte eigene Spiel zu analysieren, zu schneiden - macht fünf Stunden. Vom nächsten Gegner schaut man sich drei Partien an. In der Summe werden es so zwischen 15 und 20 Stunden sein.

Hinzu kommt die Trainingsarbeit mit allem Drum und Dran. Machen Sie auch Feierabend?

Ich habe ja ein Trainerteam, ich muss nicht alles alleine machen.

Nach dem 0:1 in Düsseldorf, das für den Klassenerhalt unerheblich war, haben Sie gesagt, dass Sie den Erfolg der vergangenen Wochen noch nicht komplett einordnen können. Haben Sie nun realisiert, was Sie als Trainer geleistet haben?

Es muss heißen: Was wir gemeinsam als Mannschaft geleistet haben. Aber ja: Das ist schon Wahnsinn. Wenn man im Nachgang die Zeit hat, es etwas sacken zu lassen, kommen positive Gefühle auf.

Muss das Ziel für die nächste Saison sein, den Klassenerhalt vorher perfekt zu machen?

So ein Ziel ist weit weg. Wenn man ein Ziel hat, das erst in acht oder zehn Monaten erreicht werden kann, dann motiviert das nicht so sehr. Unser Ziel ist es, sich fußballerisch weiterzuentwickeln - Woche für Woche.

Wenn Sie es auf einen Aspekt beschränken müssen: Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Das Kollektiv. Damit meine ich Mannschaft, Wäsche-Damen, Betreuer, Physiotherapeuten, Vorstand, Trainerteam, Pressesprecher - einfach alle im Verein.

Was hat Sie am FC Erzgebirge überrascht?

Überrascht hat mich nichts. Ich hatte ja die Möglichkeit, den Verein kennenzulernen. Ich musste ja nicht auf einen Schlag alles wissen. Wenn ich ehrlich bin, überrascht mich aber, dass ein kleiner Verein wie Aue 2. Bundesliga spielt. Das ist der Wahnsinn.

Stefan Effenberg hat vor seinem Amtsantritt in Paderborn verkündet, dass "der erste Schuss als Trainer sitzen muss". Bei ihm ging er daneben. In Paderborn wurde er nach kurzer Zeit entlassen. Hatten Sie vor Ihrem Amtsantritt nicht die Sorge, dass ein akut abstiegsbedrohter Club als erste Trainerstation die falsche Wahl sein könnte?

Hätte ich mir zu viele Gedanken gemacht, hätte ich den Job wohl nicht angenommen. Aber wenn man so denkt, dann braucht man überhaupt keinen Job annehmen. Risiken gibt es überall. Auch wenn man Bayern München trainiert. Erfolgsverwöhnte Spieler und Fans sind schnell unzufrieden. Da hat man unter Umständen auch den ersten Schuss gleich verpatzt. Es geht immer um das Projekt - und da hatte ich hier in Aue einfach ein gutes Bauchgefühl.

Sie waren als Fußballer kein Profi. Ist das ein Nachteil oder vielleicht sogar ein Vorteil?

Das kann man pauschal nicht sagen. Mir fällt kein Nachteil ein, wenn man als Trainer vorher Profi war. Kurzfristig ist das sicherlich ein Vorteil. Mittel- und langfristig geht es um Menschlichkeit. Du kannst ein guter Mensch sein, ob du Profi warst oder nicht. Neben diesem Aspekt geht es dann um die fußballerischen Inhalte.

Stört es Sie, dass man als junger Coach, der kein Profi war, gleich in die Schublade "Laptoptrainer" gesteckt wird?

Mit dem Begriff kann ich sowieso nichts anfangen. Man darf nicht nur das Alter und die 1,0 von der Fußballlehrer-Ausbildung sehen. Man sollte mich persönlich kennenlernen und mit Spielern sprechen, mit denen ich arbeite. Dann hat man sicherlich ein anderes Bild. Aber ich habe sowieso keinen Einfluss darauf, in welche Schublade ich gesteckt werde.

Nun kommt mit der Transferperiode eine neue Aufgabe auf Sie zu. Wie wollen Sie das angehen?

Das machen wir im Team. Wir haben keinen Sportdirektor, sondern eine Sportdirektion. Wir stimmen uns in jeder Personalie ganz eng ab. Wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis im Trainerteam und mit dem Präsidium. Der Coach kann so im Nachgang nicht über Spieler meckern, die er nicht wollte.

Der Trainingsauftakt zur neuen Saison ist am 19. Juni. Das Transferfenster ist bis 31. August offen. Es kommt eine Doppelbelastung auf Sie zu.

Sicherlich brauchen wir Pausen. Es macht aktuell aber richtig Spaß. Nicht nur wegen des Klassenerhalts, sondern auch, weil wir eine Mannschaft aufbauen können. Wir führen derzeit viele, viele Gespräche.

Fakt ist, dass die Verträge von Steve Breitkreuz und Louis Samson auslaufen. Es gibt Wechselgerüchte zu Pascal Köpke, Mario Kvesic und auch Dimitrij Nazarov - allesamt Leistungsträger. Steht gezwungenermaßen einen Umbruch an?

Zunächst einmal ist es ja auch eine Aufwertung, etwas Positives, wenn unsere Spieler begehrt sind. Das ist die beste Wertschätzung unserer Arbeit und unserer Spieler. Wir sehen uns ja auch - aber nicht nur - als Ausbildungsverein. Zu Gerüchten oder Spekulationen sagen wir nichts. Fix sind die Abgänge von Steve Breitkreuz und Louis Samson. Es wird nicht einfach, sie zu ersetzen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns reizt. Wir werden das am Ende des Tages hinbekommen.

Worauf achten Sie bei potenziellen Neuzugängen besonders?

Über moderne, technische Möglichkeiten bekommen wir sehr viele Informationen. Das ist das Erste, um zu filtern. Gute Gespräche zu führen, ist aber die Basis. Es muss charakterlich passen. Die Mannschaft war menschlich in der zurückliegenden Saison einwandfrei. Kein Spieler hat Hektik oder Unruhe reingebracht. Das wird auch in Zukunft so sein in Aue.

Mit wie vielen Namen beschäftigen Sie und Ihre Mitstreiter sich täglich?

Bis zu 50.

Als Sie im März gekommen sind, hatten Sie keine Möglichkeit, an der Kaderzusammenstellung zu basteln. Jetzt schon. Gibt es eine Spielidee oder eine Taktik, nach der Sie gezielt Profis verpflichten wollen?

Das kann man so nicht sagen. Als Erzgebirge Aue können wir uns nicht die Topspieler der Bundesliga aussuchen. Wenn es gute Spieler auf dem Markt gibt - fußballerisch und menschlich -, dann müssen wir sie holen. Und dann passen wir als Trainer uns wieder den Spielern an.

Klingt danach, als sei Ihr System mit Dreierkette nicht in Stein gemeißelt. Nächste Saison könnten wir eine andere taktische Ausrichtung sehen?

Absolut!

Die Sommerpause ist kurz, es muss viel geplant werden. Ist da Zeit für Urlaub?

Man hat immer dieses Gefühl, dass man sich keinen Urlaub nehmen kann. Aber man muss sich - auch im Sinne des Vereins und der Spieler - dazu zwingen. Die Jungs und der FCE haben den Anspruch, dass sie am 19. Juni einen Trainer vorfinden, der heiß ist.

Wie schalten Sie in der Saison vom Fußball ab?

Abends hat man die Möglichkeit, schön essen oder in die Sauna zu gehen.

Und dann denken Sie nicht mehr an Erzgebirge Aue oder den nächsten Gegner?

Wirklich abschalten kann ich nur bei meiner Familie. Alle zwei, drei Wochen war ich in Stuttgart bei meiner Frau und meiner Tochter. Es gehört bei mir dazu, dass ich auch beim Essen an den nächsten Gegner, an Fußball denke. Da erwische ich mich schon hin und wieder.

Ertappt Sie Ihre Frau auch?

Ich versuche, es zu verheimlichen. Ob es klappt, müssen Sie sie fragen. Das weiß ich nicht.

Wird Ihre Familie ins Erzgebirge ziehen?

Ja, am 1. Juli. Wir schauen uns gerade nach einer Bleibe um. Meine Frau war am Freitag in der Geschäftsstelle und spazieren mit der Kleinen. Wir waren gemeinsam in Schwarzenberg, in Bad Schlema und Aue. Viel schöne Natur, viele nette Menschen - wir fühlen uns wohl.