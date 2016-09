Auch keine russischen Einzelstarter bei den Paralympics

erschienen am 01.09.2016



Bei den bevorstehenden Paralympics in Rio de Janeiro (7. bis 18. September) werden keine russischen Einzelstarter unter neutraler Flagge teilnehmen. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit Sitz in Bonn lehnte am Donnerstag entsprechende Gesuche von fast 200 russischen Sportlern ab.

"Es ist uns sehr wichtig, Russlands Paralympisches Komitee und seine Athleten solange von den Paralympics auszuschlie├čen, bis das Komitee den Nachweis erbringen kann, unsere Anti-Doping-Regularien ohne Einmischung staatlicher russischer Stellen konsequent umzusetzen", hei├čt es in der offiziellen Begr├╝ndung des IPC. Man f├╝hle mit den russischen Athleten, denen ihre eigene Regierung die Chance zur Teilnahme an den Paralympics verwehrt habe.

Am Mittwoch hatte das Schweizer Bundesgericht den Einspruch des russischen Paralympischen Komitees gegen den Ausschluss seiner Sportler von den Paralympics abgewiesen. Damit hat die vom IPC ausgesprochene und vom Internationalen Sportgerichtshof CAS best├Ątigte Sperre gegen alle russischen Aktiven endg├╝ltig Bestand.