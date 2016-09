Auch ohne Kohlschreiber: Davis-Cup-Mannschaft will Abstieg verhindern

erschienen am 13.09.2016



Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft will sich auch nach der Absage von Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) nicht aus der Bahn werfen lassen und peilt am Wochenende in Berlin gegen Polen den Klassenerhalt in der Weltgruppe an. "Wenn die Nummer eins ausf├Ąllt, ist das kein Zuckerschlecken. Aber ich denke, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir Polen bezwingen k├Ânnen. Das ist das gro├če Ziel", sagte Teamchef Michael Kohlmann am Dienstag in der deutschen Hauptstadt.

Kohlschreiber laboriert nach wie vor an den Folgen einer Stressfraktur im Fu├č und hatte seine Teilnahme an der Relegation am Montagabend absagen m├╝ssen. Vor dem 32-J├Ąhrigen hatte bereits Hoffnungstr├Ąger Alexander Zverev (Hamburg) seinen Verzicht erkl├Ąrt. Dem 19-J├Ąhrigen war der Belagwechsel von Hardcourt auf Sand zu beschwerlich und sein Terminplan insgesamt zu eng.

"Wir m├╝ssen das so akzeptieren. Die beiden haben aus unterschiedlichen Gr├╝nden abgesagt", sagte Kohlmann am Dienstag weiter: "Die Absagen besch├Ąftigen uns jetzt aber ├╝berhaupt nicht, das ist kein Thema. Jetzt geht es nur noch darum, das Wochenende erfolgreich zu gestalten."

Kohlmann nominierte f├╝r Kohlschreiber den zun├Ąchst als Trainingspartner vorgesehenen Daniel Masur (M├╝nchen) nach. Zudem k├Ąmpfen Florian Mayer (Bayreuth), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Daniel Brands (Deggendorf) gegen Deutschlands ersten Abstieg seit 13 Jahren. Wer bis Sonntag wann zum Einsatz kommen wird, hat Kohlmann noch nicht entschieden. Die offizielle Auslosung erfolgt am Donnerstag (12.30 Uhr).