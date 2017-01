Aue: Trinks im Probetraining, Kalitwintsew in Warteschleife

erschienen am 08.01.2017



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue kommt aktuell mit seiner Personalplanung nicht voran. Zwei bis maximal drei Neuzugänge sind geplant. Mit Wladislaw Kalitwintsew von Dynamo Kiew besteht schon Einigkeit, allerdings hat der offensive Flügelspieler derzeit Visa-Probleme und kann daher den Vertrag nicht unterzeichnen. Wechselkandidat Martin Toshev, der erst im Sommer gekommen war und bislang nicht zu überzeugen wusste, traf am Sonntag im Trainingslager der Auer in Spanien ein. Ein angestrebter Wechsel des bulgarischen Stürmers hatte sich offenbar zerschlagen.

Derweil teilte der Verein mit, dass Florian Trinks ein Probetraining bei den «Veilchen» absolvieren wird. Der Mittelfeldspieler wurde bei Carl-Zeiss Jena und Werder Bremen ausgebildet, absolvierte fünf Spiele für die U20-Nationalmannschaft und steht derzeit bei Ferencvaros Budapest unter Vertrag, wo Thomas Doll Trainer ist.

Eine angestrebte Rückkehr auf Leihbasis von Stipe Vucur hat sich derweil zerschlagen. Der Innenverteidiger will sich beim 1. FC Kaiserslautern mit dem neuen Trainer Norbert Meier durchsetzen.