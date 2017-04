Aue gelingt Ausgleich gegen Hannover 96 in der Nachspielzeit

erschienen am 22.04.2017



Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat sich am Samstagnachmittag mit 2:2 (1:1) von Aufstiegskandidat Hannover 96getrennt.

Mit der ersten Offensivaktion gingen die Gäste aus Hannover bereits in der dritten Minute in Führung. Einen Freistoß von der rechten Seitenlinie brachte Prib scharf in die Mitte. Dort setzte sich Waldemar Anton gegen Hertner durch, kam zum Kopfball und setzte den Ball unhaltbar links unter die Latte.

In der 35. Minute gelang den Auern der Ausgleich. Fandrich hub einen Ball aus der Zentrale genau in den Lauf von Aues Stürmer Pascal Köpke. Der war schneller am Ball als der herauskommende Tschauner, legte die Kugel links im Sechzehner am Keeper vorbei und musste sie dann nur noch ins leere Tor schieben.

Dank eines Treffers von Martin Harnik ging Hannover in der 59. Minute in Führung. Der eingewechselte Fossum hub einen langen Ball in den Lauf von Füllkrug. Der stand links am Strafraum und brachte den Ball mit dem ersten Kontakt halbhoch in die Mitte. Dort kam Harnik aus vollem Lauf, nahm die Kugel volley und setzte sie unhaltbar in die linke Ecke.

In der Nachspielzeit gelang Dimitrij Nazarov vom FC Erzgebirge Aue der Ausglich.

Das Spiel im Sparkassen-Erzgebirgsstadion verfolgten 10.000 Zuschauer. (fp)