Aue unterliegt bei Dessau-Roßlauer HV

erschienen am 11.02.2017



Dessau. Nach zuletzt vier Siegen und einem Remis haben die Zweitliga-Handballer des EHV Aue die erste Niederlage unter Neu-Chefcoach Stephan Swat hinnehmen müssen. Im Auswärtsspiel in der Anhalt-Arena unterlag der EHV im Ost-Derby dem Dessau-Rosslauer HV 25:29 (13:13). Unterstützt von gut 300 mitgereisten Fans, davon 200 mit einem Sonderzug der Erzgebirgsbahn mit Start am Nachmittag in Aue, hatte der EHV zunächst mehr vom Spiel. Nach anfänglicher Führung zum 4:1 (8.) ließen die Gäste auch im weiteren Verlauf nicht locker und blieben auch nach gut einem Drittel der Spielzeit mit 12:9 (21.) am Drücker. "Eine Partie auf hohem Niveau", lobte EHV-Manager Rüdiger Jurke zur Halbzeit. Selbst nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zunächst vorgelegt, beim Stand von 19:17 (43.) aus Auer Sicht die Partie jedoch aus der Hand gegeben. Mit fünf Treffern in Serie binnen sechs Minuten wendeten die Hausherren das Blatt zu ihrem Gunsten, sorgten mit einem 28:22 in der 56. Minute für die Vorentscheidung. "Es war alles drin, Kampf und Leidenschaft, allerdings mehr auf Dessauer Seite. In der zweiten Halbzeit ist Dessau in der Abwehr stärker geworden. Wir haben im Druck nachgelassen und erst wieder aus dem Rückraum geworfen, als das Spiel schon entschieden war", so Stephan Swat am TV-Mirkofon. (tka)