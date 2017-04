Aue unterliegt bei TuS Fernheim

erschienen am 01.04.2017



Beim nordrhein-westfälischen TuS Ferndorf haben die Zweitliga-Handballer des EHV Aue eine klare 27:31-(11:20)-Niederlage hinnehmen müssen. "Das Beste am Spiel war am Ende das Ergebnis. Alles in allem war es viel zu wenig hier. Nur in der ersten Viertelstunde waren wir mit 7:8 dran", rügte EHV-Manager Rüdiger Jurke nicht nur die Leistung des Teams. Er kritisierte ebenso die sechs verschossenen Siebenmeter. "Vielleicht hätte ich es auch einmal probieren sollen", übte sich Jurke in Galgenhumor. Schließlich gab es mit Janar Mägi, der in der 25. Minute einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte, einen schweren Ausfall. In der Tabelle fiel der EHV von Rang 9 auf Rang 10 zurück. (tka)