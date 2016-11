Aue will sich in Würzburg durchboxen

Martin Männel fehlt dem FCE nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit. Doch der verletzte Kapitän ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft die Kurve bekommt.

Von Thomas Treptow

erschienen am 23.11.2016



Aue. Abstiegskampf ist ein hartes Geschäft. Er ist nervenaufreibend, emotional, manchmal unfair und schmutzig. Abstiegskampf verlangt ganze Kerle. Daran mangelt es im Kader der Auer nicht. Aber es gibt offenbar zu wenige Typen, die auf dem Rasen Tacheles reden - die sogenannten "Aggressive Leaders". Christian Tiffert geht wie bei Hannover 96 zwar mit Leistung voran. "Christian ist aber ein leiser Führungsspieler, kein Mann, der laut ist", sagt Veilchencoach Pavel Dotchev vor der Begegnung am Freitag bei den Würzburger Kickers (Anstoß: 18.30 Uhr). Im Duell der Aufsteiger will sich der Tabellenvorletzte der 2. Fußball-Bundesliga beim Achten durchboxen.

Martin Männel ist so ein Mann, den Dotchev vermisst. "Er ist nicht nur ein guter Torhüter sondern auch eine Persönlichkeit", sagt der Coach über seinen verletzten Kapitän. Für diesen kommt ein Einsatz in Würzburg zwar längst noch nicht infrage, aber es geht voran. "Ich bin täglich bei der Mannschaft und arbeite an der allgemeinen Fitness und auch schon mit dem Torwarttrainer. Bälle fangen und leicht zur Seite fallen, steht diese Woche auf dem Programm. Dabei habe ich keine Angst vor Schmerzen. Insgesamt bin ich auf einem guten Level", erzählt Martin Männel. Hoffnungen, dass der 28-Jährige, der vor acht Wochen zweimal am Ellbogen operiert wurde, vor der Winterpause zurückkehrt, verweist er aber ins Reich der Spekulationen: "Ans Mannschaftstraining ist noch nicht zu denken. Für mich ist eher wichtig, die Vorbereitung zur Rückrunde richtig mitmachen zu können. Zum Start will ich wieder im Tor stehen, aber selbst das ist ein ehrgeiziges Ziel."

Momentan bleibt dem Familienvater nur die Rolle des Zuschauers. Diese behagt ihm nicht, und Niederlagen tun auch neben dem Platz weh. Männel ist trotz der prekären Situation aber weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. "Ich sehe ein Team, das mental voll da ist, das in der Lage ist, in jedem Spiel an seine Grenzen zu gehen und auch spielerisch überzeugt. Eigentlich ist der Mannschaft nichts vorzuwerfen", sagt er. Gar nichts? "Außer dass wir unsere Chancen nicht nutzen und es dem Gegner zu einfach machen, Tore zu erzielen", schränkt der FCE-Kapitän ein. "Aber wenn wir das abstellen, dann ist mir nicht angst und bange, dass wir die nötigen Punkte einfahren."

Positiv denken ist sicher das Gebot der Stunde im Erzgebirge. Dennoch würden ein, zwei Spieler, die verbal vor allem in kritischen Situationen dazwischenhauen, das Auer Spiel befeuern. Abwehrchef Steve Breitkreuz oder auch der erfahrene Nicky Adler fallen da nicht nur Dotchev ein. Martin Männel sagt indes dazu: "Das kann man nicht auf Einzelne beschränken. Aggressivität, ob im Training oder im Spiel, ist bei uns gegeben. Was vielleicht ein Stück weit fehlt, ist die Organisation während des Spiels, die Kommunikation zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Die ist entscheidend, dass die einzelnen Zahnräder ineinandergreifen."

Eine Truppe, bei der das fast optimal funktioniert, ist Würzburg. "Eine unbequeme, taktisch sehr disziplinierte Mannschaft. Wenn es die Lage erfordert, dann schlagen sie die Bälle heraus. Wenn möglich, spielen sie aber auch richtig guten Fußball. Sie tun situativ das Richtige, das ist eine große Qualität", lobt Martin Männel den von Bernd Hollerbach trainierten Gegner. In dessen Reihen stehen mit Mittelfeldmann Nejmeddin Daghfous oder Stürmer Elia Soriano starke Individualisten. Pavel Dotchev, der auf Simon Skarlatidis, Julian Riedel und Simon Handle verzichten muss, hat diese auf dem Zettel. Aber wichtiger noch als der Gegner ist dem Auer Coach morgen eines: "Der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen. Das vermisse ich derzeit bei uns." Eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit im Abstiegskampf.