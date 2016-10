Auerbach bei RB-Reserve chancenlos

Vogtländer unterliegen gegen Leipzig mit 0:2

erschienen am 28.10.2016



Leipzig. Die kleine Erfolgsserie des VfB Auerbach ist gerissen. Nach drei Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich der Regionalligist am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft von RB Leipzig vor 94 Zuschauern mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Für die Leipziger Bundesliga-Reserve war es der fünfte Heimsieg im fünften Spiel, für die Vogtländer die dritte Niederlage auf Reisen.

Die Gastgeber gingen schon in der vierten Minute in Führung: Mauers Flanke nutze Palacios zum 1:0. Die Auerbacher protestierten, weil ein Leipziger den Ball zuvor an die Hand bekommen hatte. Der VfB schüttelte diesen Rückschlag schnell ab und kam im Gegenzug fast zum Ausgleich. RB-Keeper Müller legte knapp außerhalb des Strafraums Ratifo, sah dafür (nur) die gelbe Karte. Beim fälligen Freistoß fand Schlosser eine Lücke in der Mauer, doch weil der Ball noch abgefälscht wurde, strich er knapp am Pfosten vorbei. Insgesamt aber fehlten dem VfB gegen die technisch versierten und sehr schnellen RB-Youngster in der Offensive die Ideen und auch die Durchschlagskraft. Das machten die Hausherren besser: Nach einer Ecke konnte Auerbachs Torwart Schmidt gegen Mauer noch abwehren, Boyd staubte zum 2:0 ab (25.).

In der Pause reagierte VfB-Trainer Michael Hiemisch, brachte Mattern und Üre für Kötzsch und Mlika. Das brachte etwas mehr Schwung, aber keine Tore. Die besten Chance hatten Üre (53.) und Paradies, der aber an Müller scheiterte (79.). (masc)

VfB: Schmidt - Lietz, Heger, Müller, Löser (86. Xavier) - Rupf - Paradies, Schlosser, Kötzsch (46. Üre) - Mlika (46. Mattern), Ratifo. Zu: 94. Tore: 1:0 Palacios (4.), 2:0 Boyd (25.).